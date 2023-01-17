倫敦警員承認18年間強姦虐待12女　受害人投訴無果　警方就久未行動致歉

【有線新聞】英國倫敦警察廳一名警員，被控2003至2020年期間性侵多名女子。他承認49項控罪，包括強姦、非法禁錮等。倫敦警察廳總監為曾接到舉報而未有採取行動致歉，承諾著手改革。

48歲警員卡里克周一在法庭承認49項控罪，當中24項是強姦，其餘控罪包括企圖強姦及非法禁錮等。案情指卡里克在2003至2020年期間，多次強姦、侵犯、虐打和禁錮多名女子，包括用皮帶鞭打，又在住所將受害人鎖在櫃內。他透過約會網站和社交活動，結識部分受害人，利用警察身份博取信任，施暴後告訴對方沒人會相信她們的指控，17年間多達12人受害，卡里克承認曾強姦9人。

他於2001年加入警隊，但警方早於2000年起先後收到9次舉報，指控卡里克涉及強姦和其他罪行。警方到前年10月再接到受害者報案，才將卡里克停職並拘捕。

倫敦警察廳總監為此致歉，決心修補民眾對警方的信任。倫敦警察廳總監羅利說：「我只能說對不起，抱歉讓你們失望。我承諾將毫不留情解決問題，將有關人士逐出警隊，亦會建立一個組織，更有效應對國內的性暴力情況。」

英國警方公布正調查約1,000宗與性暴力和家暴有關的指控，牽涉約800名警員，亦會重新審查約4.5萬名警員和職員以往的違規行為。