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智能身份證換證服務將延期 入境處指因受疫情影響
i-Cable
2023年01月17日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】原定下月11日完結的智能身份證換證服務會延期，入境處會盡快公布細節。
入境事務處處長區嘉宏：「智能身份證換領中心在（疫情）部分日子因要暫停服務，換證服務受到影響。近期我們留意到因逐步通關，不少香港境外居民回港換證，我們正積極考慮延長換證期限，細節落實後會盡快向香港市民公布。」
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