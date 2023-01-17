智能身份證換證服務將延期　入境處指因受疫情影響

【有線新聞】原定下月11日完結的智能身份證換證服務會延期，入境處會盡快公布細節。

入境事務處處長區嘉宏：「智能身份證換領中心在（疫情）部分日子因要暫停服務，換證服務受到影響。近期我們留意到因逐步通關，不少香港境外居民回港換證，我們正積極考慮延長換證期限，細節落實後會盡快向香港市民公布。」