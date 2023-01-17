返回
按輸入鍵開始搜尋

智能身份證換證服務將延期　入境處指因受疫情影響

智能身份證換證服務將延期　入境處指因受疫情影響
【有線新聞】原定下月11日完結的智能身份證換證服務會延期，入境處會盡快公布細節。
入境事務處處長區嘉宏：「智能身份證換領中心在（疫情）部分日子因要暫停服務，換證服務受到影響。近期我們留意到因逐步通關，不少香港境外居民回港換證，我們正積極考慮延長換證期限，細節落實後會盡快向香港市民公布。」
上一條影片 一期一匯 17/1/2023
下一條影片 2023兔年運程｜不想招爛桃花？家中千萬別亂放這東西　七師傅豪宅風水屋公開｜開運秘笈
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍　海關籲馬上停用　涉事零售店經理被捕
2023年01月13日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月11日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍　大學畢業生曾請槍5次：功課太深
2023年01月10日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回　當局料找到倖存者機會微　周一定為全國哀悼日
2023年01月16日
屯門兩男子跳輕鐵車頂拍片　港鐵已報警
2023年01月10日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年01月12日