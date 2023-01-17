立法會選舉｜男子承認網上煽惑他人不投票　囚兩月緩刑年半

【有線新聞】一名男子承認2021年立法會選舉在網上煽惑他人不投票或投無效票，判監兩個月、緩刑一年半。

案發在前年11月，被告郝建朝在社交平台分享煽惑別人不投票的帖文，辯方求情指被告不適應新的選舉制度，一時愚蠢才違法，對比同類案件不算嚴重。裁判官指案情嚴重，轉發帖文影響選舉公平，不適合判罰款，但沒證據被告作實質影響，希望被告能「學會一課，唔好浪費大好前途」。