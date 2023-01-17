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泰國船塢油輪爆炸起火多人傷
i-Cable
2023年01月17日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】泰國中部有油輪爆炸起火，至少1死16傷，多人失蹤。
停泊在船塢的油輪爆炸後，引發大火，冒出大量濃煙。據報爆炸聲傳至數公里以外，附近多座房屋受波及，玻璃窗震碎，船上有工人要跳船逃生。
事發在當地上午9時許，油輪當時停泊在中部沙沒頌堪府的船塢內維修，當局指事發時，油輪已卸下所有油桶，火勢約一小時後受控，正在調查起火原因。
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