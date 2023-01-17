45歲海關總關員承認詐騙政府16萬元房屋津貼　押後至三月判刑

【有線新聞】一名海關總關員承認詐騙政府16萬元房屋津貼，押後至3月判刑。

45歲被告彭子康2017年起向庫務署申請每月3,900元房屋津貼，署方2020年透過按揭戶口年度結單，揭發他並無在涉案單位居住，由被告母親將單位出租。被告訛稱租客是遠房親戚，曾指示母親要求租客更改單位水電註冊用戶。

裁判官押後至3月1日判刑，等待索取背景和社會服務令報告，被告獲准保釋，他的母親獲撤控。