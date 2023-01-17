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60歲男子涉走私3,000元止痛退燒藥 於深圳灣管制站被海關拘捕
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2023年01月17日
港聞
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【有線新聞】海關在深圳灣管制站拘捕一名男子，懷疑他走私止痛退燒藥。
海關昨日星期一為一名往內地的60歲男人清關時，在他的手提行李檢獲約3,400粒和900毫升懷疑受管制藥物，主要是含撲熱息痛或布洛芬成分的止痛退燒藥，估計市值約3,000元。
海關提醒，任何人沒有有效許可證進口或出口藥劑產品及藥物，即屬違法，最高罰款50萬元及監禁2年。
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