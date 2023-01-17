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12港人案｜喬映瑜涉管有爆炸品及妨礙司法公正案 正申請法援須還柙
i-Cable
2023年01月17日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】十二港人案，其中一名被告喬映瑜涉嫌管有爆炸品及妨礙司法公正案再提堂。
代表律師指喬映瑜正申請法援，申請案件押後至3月14日再訊，法官批准，喬映瑜無申請保釋，須繼續還押。
喬映瑜被控2020年1月在旺角一個單位藏有危險藥物，保釋期間與另外11人涉嫌偷渡離港，在內地水域被捕。經審訊後判監兩年，去年8月完成刑期後轉交港方，被加控妨礙司法公正，以及管有及製造爆炸品罪。
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