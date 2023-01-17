俄烏戰事｜曾主演普京最愛戰爭片《第九連隊》　俄羅斯「Rambo」倒戈：願為烏克蘭而戰

【有線新聞】據《CNN》報道，有「俄羅斯Rambo」之稱的男演員阿瑟．斯莫利亞尼諾夫（Artur Smolyaninov）過往多次發表愛國言論，更曾主演俄羅斯總統普京最愛電影之一《第九連隊》。然而在俄烏戰爭爆發後，這位男演員卻選擇站在烏克蘭一方，更表示不惜殺死俄軍。

主演愛國電影成普京最愛

在2005年上映《第九連隊》中，阿瑟．斯莫利亞尼諾夫飾演「蘇阿戰爭」中最後一位幸存的士兵。該片上映後獲普京公開讚揚，稱是他最愛電影之一，並邀請製作團隊到其官邸會面。

稱對祖國只剩仇恨 遭指控為「外國代理人」

然而阿瑟．斯莫利亞尼諾夫於上週的採訪中表示「對俄軍只剩仇恨」，指前同事參與俄羅斯作戰，「會否開槍殺他？毫無懸念。」他更稱「若征戰沙場，只會為烏克蘭而戰」。這話一出便引起俄羅斯當局的注意，數天後便將他列為「外國代理人」，並下令對阿瑟提出刑事訴訟。

非首次撐烏 據稱正流亡海外

然而，這並非阿瑟首次公開為烏克蘭發聲，他於去年十月曾稱俄烏戰爭為「充滿灰燼、煙霧、惡臭和眼淚的災難」，更因此被控「詆毀俄國武裝部隊」而遭罰款，有傳他現時已離開俄羅斯，流亡鄰國拉脫維亞。