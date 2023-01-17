消息：政府將關閉部分長者暫託中心　料先交還亞博館作表演及展覽場地

【有線新聞】消息指，因應疫情發展，政府將關閉部分長者暫託中心，預料會先交還亞博館。

據了解，因應本月1日開始，打齊三針新冠疫苗的長者可以在安老院原址隔離。現時政府十間長者暫託中心，平均使用率僅約一成。政府正檢視情況，逐步關閉部分暫託中心，包括歸還亞博館恢復用作表演、展覽場地。

社署回覆說繼續留意疫情發展和暫託中心的使用情況，並按有關政策局和部門建議在有需要時調整用途。