教育局：中小幼師生回校前快測維持至2.28

【有線新聞】中小學、幼稚園每日回校前須完成快測的安排，維持到下月28日。

教育局說中小學及幼稚園下月逐步恢復全日面授課堂，考慮到農曆新年假期的人流和活動，為減低傳播風險，局方決定繼續維持教職員及學生每日回校前須完成快測的要求，暫時維持到下月28日。教育局會持續檢視情況，並適時公布日後的安排。