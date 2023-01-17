林紹波以短片向機組人員講話　提國泰三大任務

【有線新聞】國泰新任行政總裁林紹波以網上短片形式，向機組人員發表講話。

短片長約五分鐘，林紹波在片中指上任後見過前線機組人員，感謝他們在疫情的付出，又指目前有三項任務要達成，包括協助重建香港作為國際航空樞紐地位、確保服務質素令乘客會選坐國泰、維持競爭力和財政可持續性。林紹波指過去公司部分實務不具競爭力，要作出改變，包括改革總部及企業重組，期望來年與員工重建公司業務。