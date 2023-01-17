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美麗華酒店餐廳疑爆食物中毒 11食客用膳後發燒、腹瀉
i-Cable
2023年01月17日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】美麗華酒店一間餐廳有客人進食後懷疑食物中毒。
涉事是尖沙咀美麗華酒店自助餐餐廳，11名食客上周六用膳後大約一日，出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐和腹瀉等病徵，三人求醫，無需入院，全部人情況穩定。
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