美麗華酒店餐廳疑爆食物中毒　11食客用膳後發燒、腹瀉

【有線新聞】美麗華酒店一間餐廳有客人進食後懷疑食物中毒。

涉事是尖沙咀美麗華酒店自助餐餐廳，11名食客上周六用膳後大約一日，出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐和腹瀉等病徵，三人求醫，無需入院，全部人情況穩定。