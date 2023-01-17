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俄羅斯戰略轟炸機北冰洋上空巡航

俄羅斯戰略轟炸機北冰洋上空巡航
【有線新聞】俄羅斯派出轟炸機在北冰洋上空巡航。
俄羅斯國防部周二發放片段，顯示兩架圖-160戰略轟炸機，於北冰洋國際水域上空例行巡邏超過10小時，又指一向派遠程飛行員定期飛越北冰洋、北大西洋、黑海、波羅的海，以及太平洋國際水域，強調所有飛行均嚴格遵照國際規則。
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