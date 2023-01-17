烏軍正式在美受訓操作「愛國者」　荷蘭亦擬提供防禦系統　俄羅斯宣布擴軍至150萬人

【有線新聞】烏克蘭約百名士兵正式開始在美國接受愛國者導彈防禦系統操作訓練，荷蘭亦計劃向烏克蘭提供愛國者系統，俄羅斯則宣布大規模擴軍，三年間將兵力擴充至150萬人。

上周六遭俄軍導彈襲擊的烏克蘭中部城市第聶伯羅搜救工作告一段落，消防員正清理瓦礫，襲擊令逾40人死亡、數十人受傷，當地民眾要求加強防空能力，攔截俄羅斯導彈，這個訴求得到正面回應。

荷蘭首相呂特訪問美國期間，稱正計劃向烏克蘭提供愛國者導彈防禦系統。烏克蘭總統澤連斯基表示歡迎，美國和德國早前已承諾提供系統，約100名烏軍已抵達美國開始接受系統操作訓練。

第一夫人奧廖娜於瑞士達沃斯出席世界經濟論壇時，強調烏克蘭需要更多重型武器，一旦烏克蘭戰敗將不利全球，呼籲各方團結達至和平。更指會遞交信件給隨後發言的國務院副總理劉鶴，內容是澤連斯基建議的結束戰爭方案，希望能轉交國家主席習近平。

俄羅斯國防部長紹伊古則宣布計劃擴充兵力，由今年至2026年把軍隊人數由約110萬增至150萬人，並加強海軍、空軍及戰略導彈部隊作戰能力。他稱只有加強武裝力量才能確保國家軍事安全，保護俄羅斯新領土和關鍵設施。