前廳交流會｜黃偉綸指引進辦正與多間創科企業接洽　有議員透露包括國內藥廠

【有線新聞】立法會再舉行前廳交流會，財政司副司長黃偉綸率兩名局長出席，他說政府引進重點企業辦公室，正與多間創科企業接洽，適時會公布進度。

第六次立法會前廳交流會由財政司副司長黃偉綸率領，發展局局長甯漢豪及商務及經濟發展局局長丘應樺出席。黃偉綸在會後表示上周成立的引進重點企業辦公室已開展工作，正接觸不同企業，有議員透露包括國內藥廠。

黃偉綸：「很多創新科技方面的，無論是生命科學、人工智能、先進製造或財技其實都有。我了解到議員歡迎我們的一站式服務，也歡迎我們有哲學上改變，今天我們是主動出擊。至於個別企業身分能否透露，一般當我們商討時我們都不會透露個別企業的身分，為免對它造成很大的壓力。」

新界西南（工聯會）議員陳穎欣：「『國藥港用』的一些藥廠，其實因為地緣政治、註冊條例的問題，其實就算未有太多東西準備好，都想盡快與政府洽談。」

丘應樺：「有很多他們（議員）介紹給我們，關於一些龍頭企業有興趣來香港落戶的方向，我們會將議員的意見及提議慎重考慮，重新檢視我們的工作重點。」

甯漢豪針對加快造地及建屋與議員交流，又說在不填海的大原則下，計劃放寬部分海濱工程的限制，「如果一些是使用我們的海港進行一些與海港的功能，讓市民享受到海港，很有關係的一些設施，譬如東岸堤階、碼頭、浮板等等。可能日後在法例上引入較簡單機制處理，這些拆牆鬆綁的方案今日大體上議員都是歡迎的。」

會面歷時約一個半小時，黃偉綸形容氣氛良好，有超過60位議員出席。