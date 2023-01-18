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海關搗破洗黑錢集團拘九人　涉60億金額歷來最高　租屋苑作營運中心

【有線新聞】海關破獲歷來最大宗洗黑錢案，瓦解一個營運約三年的洗黑錢集團，涉款約60億元，九人被捕，並揭發疑犯租用大型屋苑單位做營運中心。
九名懷疑涉案人士月初在紅磡一個住宅單位被捕，年齡39歲至68歲。海關在單位內檢獲多部數鈔機、電腦、公司印章、銀行提款卡及90萬元現金，在其中一人身上搜獲300萬元現金。海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍：「首次發現他們租用大型屋苑住宅單位作為洗黑錢營運中心，我們相信因為屋苑保安嚴密，附近交通便利，銀行亦相對多。」
去年年中，海關根據情報發現該洗黑錢集團在2020年1月至2022年底利用個人或公司名義，開設了57個銀行戶口，處理7,000多宗可疑交易，涉款60億元，最大宗交易超過3,100萬元。海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文：「不排除有人將來歷不明的大額現金帶返營運中心進一步處理。然後將現金分發給集團的其他成員，再將現金帶到附近銀行或櫃員機存款，我們懷疑有人將這些從找換店取得的大額現金化整為零。」
海關形容戶口內的資金快入快出，集團極具組織，分工清晰，有人負責招募成員開傀儡戶口等。海關已凍結九人名下銀行戶口約1,600萬元存款，不排除向法庭申請充公懷疑犯罪得益，所有人正保釋候查。
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