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23條｜李家超昨提最遲明年完成立法 鄧炳強：沒有補充
i-Cable
2023年01月18日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】保安局局長鄧炳強被追問是否最遲明年完成基本法23條立法，他說沒有補充。
鄧炳強：「就基本法23條，昨日特首已說了，關於時間表、有甚麼關注點，我想在現階段沒有補充。」
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