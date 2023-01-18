曼聯賣盤｜格拉沙Out或成真　英國首富證「進入收購進程」　身家比車路士Todd多逾三倍

英超曼聯（球迷）又勝一仗？早前「紅魔鬼」班主格拉沙家族宣布有意將球隊放售，瞬即吸引大批曼迷「集氣」祈求成事，連名宿「萬人迷」碧咸亦傳出會協助潛在投資者收購。當時就有報道指其中一名意向買家為英國首富拉特克里夫（Jim Ratcliffe），旗下的英力士石化公司發言人周二終於證實，已正式進入收購競標程序。

料下月正式出價 季尾才能成事

據多間英國傳媒報道，拉特克里夫的發言人已證實「正式進入收購進程」，成為首位公開表示有意收購曼聯的買家。據報等待收購前的財務調查手續後，拉特克里夫下月才會正式出價，然後開始談判，換言之交易要在季尾才能成事。

班主格拉沙家族在2005年以1.3億歐元購入曼聯，接手後球迷多次示威，批評班主令球會大幅負債；又捲入歐超聯計劃，前年球迷曾佔領奧脫福，令對利物浦的聯賽延期。

漫天開價 勢破車路士今夏紀錄

英國《每日鏡報》此前曾報道，如果收到超過40億英鎊的報價，格拉沙家族會願意出售。不過，另一英超球會車路士今夏以42.5億鎊易手，其新班主托德波利（Todd Boehly）估算身家僅約45億鎊，因此需要以合組財團方式收購。

（拉特克里夫。英力士FB圖片）

據報格拉沙家族看重曼聯的「名聲」而漫天開價，預計成交價為50億至90億鎊，甚至有傳高達逾百億。雖然70歲的拉特克里夫本身是曼聯「忠實球迷」，而富比士估計其身家有約163億鎊，足足是托德的3.6倍，但若果格拉沙家族「企硬」，百億叫價恐怕是要了幾乎拉特克里夫全副身家。

達沃斯休息室啟用 傳為吸引買家

事有湊巧的是，世界經濟論壇本周正在瑞士達沃斯舉行，據報曼聯在當地商店街的球會休息室剛好在論壇開幕前啟用，惹起外界猜測連連。不過，球會發言人強調新休息室並非針對潛在買家，而是用以接待現有客戶及合作伙伴。