拜登晤荷蘭首相呂特商晶片出口限制

【有線新聞】美國總統拜登跟荷蘭首相呂特會面，討論針對中國的晶片設備出口限制，呂特稱磋商有進展。有白宮官員透露，拜登上周與日本首相岸田文雄，就相關議題的討論亦有成效。

美國總統拜登在白宮橢圓形辦公室，會見荷蘭首相呂特。

拜登在會談前表明，會討論如何加強供應鍵：「我們共同致力如何維護自由開放印太地區，老實說就是應對中國的挑戰。簡而言之，我們的企業，我們兩國過往一直緊密配合，未來亦如是。」

白宮會後聲明表示，兩人談到保障涉及國家安全與經濟的供應鍵及關鍵科技的重要，發言人稱不會對盟友和夥伴施壓。

美國自去年10月公布限制當地企業，向中國出口先進晶片和生產設備後，便尋求荷蘭和日本——兩個擁有最尖端半導體設備以及人才的國家，聯手實施類似限制。中國是荷蘭的晶片生產巨頭阿斯麥其中一個大客戶，佔2021年生意額的15%，約涉及22億美元。

呂特接受荷蘭電視台訪問時稱，跟拜登的磋商有進展，預計雙方會逐步取得共識。他表示，先進晶片不應落入某些國家手上用作軍事用途，但同時警告出口限制，不應該影響到全球供應鍵，不能因此令西方國家失去半導體技術領導地位。

拜登上周會見日本首相岸田文雄時亦提出聯手設限。白宮印太事務協調員坎貝爾認為，兩人的討論富有成效，岸田回應稱會仔細研究，適切回應。

中方早前呼籲相關國家明辨是非，維護多邊貿易體制和全球供應鏈穩定。