意大利盃16強　拿玻里2:2克雷莫納(12碼4:5)

【有線新聞】意大利盃16強，拿玻里出局，主場鬥到互射12碼不敵克雷莫納。

明知道白衫的拿玻里是聯賽榜首份子。意甲排榜尾的克雷莫納亦明白，盃賽也可以是爆冷溫床，18分鐘找到對方後防的漏洞。尼日利亞翼鋒奧卡利基的傳送，丹尼爾施奧芬尼來不及更好，瑞士中場碧高撞射入網，作客的克雷莫納就這樣領先。

贏過6屆意大利盃冠軍的拿玻里要從逆境出發，還是有應對方法。一次角球機會，攻勢變入球。法國中場尼當比利射門，被簡尼沙基救出。基奧雲尼施蒙尼頭槌頂中橫楣，還有巴西中堅捷西斯幫忙。經過視像助理裁判核實，女球證卡佩迪確定VAR的決定，入球有效。

拿玻里33分鐘追平，士氣值急升。3分鐘之後，基奧雲尼施蒙尼沒有辜負沙賓的心血，頭槌頂入，過程清脆俐落，半場由落後變反先。

以為拿玻里可以穩住領先優勢，偏偏換邊後直至最後3分鐘，走漏艾芬拿基恩付上代價，被這位只得19歲的加納中鋒，替克雷莫納追平。

兩隊法定90分鐘踢成2比2，要加時分高下。加時上半場，克雷莫納的沙歷高拉，領第二張黃牌，被球證紅牌趕出場。因為蓄意侵犯喀麥隆中場安基沙。

拿玻里希望把握人多打人少的優勢，卻未有得到幸運之神眷顧。尼日利亞中鋒奧森漢的頭槌被救出，基奧雲尼施蒙尼再射，球先中柱再中橫楣。兩隊踢完120分鐘，比分依然2比2。

一場雨戰要以互射12碼決勝。拿玻里負責第四輪的斯洛伐克中場盧保卡射失。

相反對方五輪全部射入，包括最後一輪的艾芬拿基恩。克雷莫納12碼贏5比4，爆冷晉身半準決賽，會與羅馬爭入四強。