內地春節期間加強整治網上行為

【有線新聞】內地展開為期一個月的網絡整治行動。

中央網信辦為營造喜慶祥和的春節網上輿論氛圍，決定星期三起，重點查處網上賭博、詐騙，例如藉小遊戲名義或者發紅包等功能變相賭博的行為，加強整治迷信和低俗等現象，嚴肅查處網上炫富、宣揚暴飲暴食等問題，又會嚴防飯圈問題擴散至體育、電競等領域，嚴管網絡欺凌，防止渲染灰暗情緒等。