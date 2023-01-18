返回
按輸入鍵開始搜尋

維港兩岸設大型賀年燈飾　添馬公園LED花裝置朝十晚十開放

【有線新聞】旅發局在維港兩岸設置大型燈光裝置賀新年。
其中一個裝置在金鐘添馬公園，旅發局擺放超過200朵LED花，寓意花開富貴，讓市民拍照。部分裝置有人經過時會閃燈，朝十晚十開放。其他燈光裝置擺放在灣仔臨時海濱長廊、尖沙咀文化中心觀景台，中環碼頭有巨兔賀年。
上一條影片 日本央行維持利率不變 亦無修訂孳息曲線的波幅區間
下一條影片 內地賀年商品老闆：今年生意少逾3成
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍　海關籲馬上停用　涉事零售店經理被捕
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回　當局料找到倖存者機會微　周一定為全國哀悼日
2023年01月16日
一線搜查｜中港通關　高鐵復運首日　主播陳書君一家3年來終團圓
2023年01月17日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
今天
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年　加重洗黑錢罪脫　「賭底面」涉款逾8,000億
今天
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年01月12日