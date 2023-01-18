維港兩岸設大型賀年燈飾　添馬公園LED花裝置朝十晚十開放

【有線新聞】旅發局在維港兩岸設置大型燈光裝置賀新年。

其中一個裝置在金鐘添馬公園，旅發局擺放超過200朵LED花，寓意花開富貴，讓市民拍照。部分裝置有人經過時會閃燈，朝十晚十開放。其他燈光裝置擺放在灣仔臨時海濱長廊、尖沙咀文化中心觀景台，中環碼頭有巨兔賀年。