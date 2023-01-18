首屆公社科學生最快四月到內地考察　兩港人子弟學校申文憑試課程認證

【有線新聞】首屆公民及社會發展科內地考察團，最快四月成行。

首屆公社科學生正就讀中五，明年考文憑試。教育局局長蔡若蓮在傳媒午宴說，會優先安排這批學生最快復活節假期到廣東省考察，行程大約一至三天，她會跟校長在三月先返內地視察路線安排。另外，蔡若蓮稱，教育局接獲兩間港人子弟學校申請文憑試課程認證，若通過內地部門認可及考評局同意，預計最快明年兩校可設立文憑試試場。