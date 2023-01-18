返回
按輸入鍵開始搜尋

首屆公社科學生最快四月到內地考察　兩港人子弟學校申文憑試課程認證

【有線新聞】首屆公民及社會發展科內地考察團，最快四月成行。
首屆公社科學生正就讀中五，明年考文憑試。教育局局長蔡若蓮在傳媒午宴說，會優先安排這批學生最快復活節假期到廣東省考察，行程大約一至三天，她會跟校長在三月先返內地視察路線安排。另外，蔡若蓮稱，教育局接獲兩間港人子弟學校申請文憑試課程認證，若通過內地部門認可及考評局同意，預計最快明年兩校可設立文憑試試場。
上一條影片 美國初創企業研零排放拖頭　全球首用阿摩尼亞推動　重新充電只需八分鐘
下一條影片 習近平以視頻方式與各地民眾拜年
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍　海關籲馬上停用　涉事零售店經理被捕
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回　當局料找到倖存者機會微　周一定為全國哀悼日
2023年01月16日
一線搜查｜中港通關　高鐵復運首日　主播陳書君一家3年來終團圓
2023年01月17日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
今天
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年　加重洗黑錢罪脫　「賭底面」涉款逾8,000億
今天
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年01月12日