11間普通門診周五起恢復假期及夜診　新冠指定診所一半名額予高危患者

【有線新聞】醫管局指，因疫情發展，11間普通科門診診所周五起恢復早前暫停服務，包括假期及夜間門診。

其中灣仔貝夫人診所、九龍城中九龍診所、長沙灣賽馬會診所、青衣長康診所、將軍澳寶寧路診所、荃灣戴麟趾夫人診所及屯門診所會恢復夜間門診服務。

醫管局指，七間新型肺炎指定診所及遙距診症服務會維持，指定診所一半診症名額會預留予較高風險患者，確診病人亦可向處方新冠口服藥的私家醫生求診。