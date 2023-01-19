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鄒幸彤涉煽惑他人參與六四集會獲撤罪 律政司申上訴至終院獲准
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2023年01月19日
【有線新聞】前支聯會副主席鄒幸彤涉煽惑他人參與六四集會，早前上訴得直、撤銷定罪，律政司不服，獲准上訴至終審法院。
鄒幸彤被指前年在社交媒體和報章撰文，呼籲市民參加未經批准的六四集會，原審時罪成，判監15個月。高等法院上月裁定她上訴得直，撤銷定罪和刑期，律政司不服，爭議被告可否在抗辯時爭議警方發出禁止集會通知的合法性，以及法庭應採取甚麽正確方式去考慮這些爭議。高等法院法官張慧玲指案件涉及重大而廣泛重要的法律論點，因此向律政司批出終院上訴許可證明書。
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