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北韓最高人民會議閉幕金正恩未有出席

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  • 2023年01月19日
北韓最高人民會議閉幕金正恩未有出席

【有線新聞】北韓最高人民會議閉幕，領袖金正恩沒有出席會議。

會議本周二、三在平壤舉行，討論了政府內閣去年及今年的工作，和人事任免等。會上通過了《平壤文化語保護法》，強調要在語言中貫徹「主體思想」，抵制不規範語言。
韓聯社分析認為，是要規管北韓民眾使用南韓式的語調和稱呼等，加強對境外文化流入的管制。
會議也公布了新一份財政預算案，總理金德訓形容，新冠疫情是建國以來最嚴重的動盪，國家已成功走過。他又宣布了一系列措施，提高所有行業的產量，推動經濟復蘇。
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