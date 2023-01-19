英國食品標準局主席指辦公室蛋糕文化致肥胖

【有線新聞】不少國家及地區流行辦公室蛋糕文化，同事帶蛋糕上班一起分享慶祝。不過英國有政府機構主管指，這種做法誘使同事食蛋糕，引發肥胖風險，禍害等同二手煙。

每逢遇上節日、同事生日等事要慶祝，即使在工作場所，不少人都會選擇帶上蛋糕，與其他人分享喜悅。在朋輩壓力或喜慶氛圍下，同事可能難以拒絕。不過別小看這種辦公室蛋糕文化，好可能有引致肥胖的風險。

她稱如果無人帶蛋糕上班，同事根本不會吃蛋糕。但有人帶回來的話，大家便會吃，就如進入一間充滿二手煙的酒吧般。

身兼牛津大學飲食與人口健康教授的杰布，稱雖然吃蛋糕與否是個人選擇，但同事之間會互相影響。建議他們帶蛋糕上班前，要三思而後行。