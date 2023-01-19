英國食品標準局主席指辦公室蛋糕文化致肥胖
【有線新聞】不少國家及地區流行辦公室蛋糕文化，同事帶蛋糕上班一起分享慶祝。不過英國有政府機構主管指，這種做法誘使同事食蛋糕，引發肥胖風險，禍害等同二手煙。
每逢遇上節日、同事生日等事要慶祝，即使在工作場所，不少人都會選擇帶上蛋糕，與其他人分享喜悅。在朋輩壓力或喜慶氛圍下，同事可能難以拒絕。不過別小看這種辦公室蛋糕文化，好可能有引致肥胖的風險。
英國食品標準局主席杰布接受當地傳媒訪問時，警告上班族帶蛋糕回辦公室，會誘使同事吃蛋糕致肥，更形容蛋糕於辦公室禍害，有如二手煙。
她稱如果無人帶蛋糕上班，同事根本不會吃蛋糕。但有人帶回來的話，大家便會吃，就如進入一間充滿二手煙的酒吧般。
身兼牛津大學飲食與人口健康教授的杰布，稱雖然吃蛋糕與否是個人選擇，但同事之間會互相影響。建議他們帶蛋糕上班前，要三思而後行。
根據統計，在2021年，每4個英國人，就有1個人肥胖，這個比例過去30年已增加一倍。食品標準局強調，杰布是以個人身份發言，不代表當局立場。
首相府發言人指，國民保健署已每年花費60億英鎊，推廣健康的生活方式，並正採取行動解決肥胖問題。但不會阻止民眾，偶爾接受同事的款待。