將軍澳工業邨以南擬填海建屋　料提供五萬住宅單位　最快2030年入伙

【有線新聞】發展局提出在將軍澳兩個地區填海，包括在將軍澳工業邨以南填海20公頃，建造居住社區，而原有的工業設施將搬遷至調景嶺華人永遠墳場對出，當局預計該處要再填海或削坡造地25公頃。

整個137區發展計劃佔地101公頃，位於將軍澳工業邨以南，包括臨時填海物料庫用地及在近岸填海約20公頃，預計可提供5萬個住宅單位，容納13萬5千人，首批約3萬4千人預計2030年可入伙。填海工程預計2025年展開，何時填好同發展好，發展局發言人沒回應確實年份，只是說會盡量壓縮流程。要出入這區，港鐵會興建將軍澳南延線，由康城經海底隧道接駁區內，有可能要再填海2公頃保護水底走線，但發言人說未必能趕及2030年首批居民入伙前通車。

發展局說，這塊土地是市區罕有具規模、已平整的市區地，比發展棕地更容易，效益亦更高，至於為何只填20公頃，不填多些，發言人說填海太多會影響水流及現有航道，20公頃是合適面積。

因應137區發展，區內填料庫及混凝土配料廠都要遷離，發展局同時提出在華人永遠墳場以東海岸以削坡及填海形式，創造25公頃土地用作安置，與最近的住宅維景灣畔有1公里緩衝距離，這些土地同時會容納4個要由其他區重置的公共設施。2025年開始填海，發言人預計2028年會完成，之後開始重置設施，完成後才會停用舊設施。