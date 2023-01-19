返回
按輸入鍵開始搜尋

海關打擊私煙檢值約二億元貨　50人被捕

  • i-Cable
  • 2023年01月19日
【有線新聞】海關過去兩星期打擊私煙，檢市值約二億元私煙，拘捕50人。
檢獲的私煙達7100萬支，市值約二億元，應課稅值約一億四千萬元。海關表示大部分私煙是上周三突擊搜查油麻地公眾卸貨區，在一艘躉船的七個貨櫃檢獲，拘捕64歲躉船負責人。私煙涉及17個不同牌子，相信不法份子重新包裝後再在本地及海外散貨。
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍　海關籲馬上停用　涉事零售店經理被捕
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回　當局料找到倖存者機會微　周一定為全國哀悼日
2023年01月16日
一線搜查｜中港通關　高鐵復運首日　主播陳書君一家3年來終團圓
2023年01月17日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年　加重洗黑錢罪脫　「賭底面」涉款逾8,000億
2023年01月18日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月18日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年01月12日