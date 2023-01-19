海關打擊私煙檢值約二億元貨　50人被捕

【有線新聞】海關過去兩星期打擊私煙，檢市值約二億元私煙，拘捕50人。

檢獲的私煙達7100萬支，市值約二億元，應課稅值約一億四千萬元。海關表示大部分私煙是上周三突擊搜查油麻地公眾卸貨區，在一艘躉船的七個貨櫃檢獲，拘捕64歲躉船負責人。私煙涉及17個不同牌子，相信不法份子重新包裝後再在本地及海外散貨。