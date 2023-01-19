北韓最高人民會議強調要在語言中貫徹主體思想
【有線新聞】北韓最高人民會議閉幕，領袖金正恩沒有出席會議。會上通過《平壤文化語保護法》，強調要在語言中貫徹「主體思想」，南韓方面估計。是要禁止民眾使用韓劇或電影中的「潮語」、
北韓最高人民會議，周二起一連兩日在平壤舉行，領袖金正恩沒有出席。與會官員討論了政府內閣，去年及今年的工作和人事任免等。
會上還通過《平壤文化語保護法》，強調要在語言中貫徹「主體思想」，亦要抵制不規範語言。南韓方面估計，是要管控來自南韓的「潮語」，以符合社會主義民族文化發展規律，加強對境外文化流入的管制。
有北韓消息人士向韓聯社透露，近年北韓年青人受到「韓流」所影響，日常生活中都會偷偷用南韓的表達方式，例如會將丈夫稱呼為「OPPA」。
南韓統一部官員回應稱，北韓發布的會議紀要，使用「貫徹落實黨的構想和意圖」、「維護思想、制度和文化」等措辭，推測新法案是要加大對社會的全面管控力度。
最高人民會議亦總結去年度財政預算，並公布新一份財政預算案。估計今年支出將增加1.7%，其中國防費用預算與去年一樣，佔整體的15.9%，稱會在數量和質量兩方面，進一步加強戰爭遏制力，為維護國家尊嚴、人民的安全，作出貢獻。