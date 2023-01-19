北韓最高人民會議強調要在語言中貫徹主體思想

【有線新聞】北韓最高人民會議閉幕，領袖金正恩沒有出席會議。會上通過《平壤文化語保護法》，強調要在語言中貫徹「主體思想」，南韓方面估計。是要禁止民眾使用韓劇或電影中的「潮語」、

北韓最高人民會議，周二起一連兩日在平壤舉行，領袖金正恩沒有出席。與會官員討論了政府內閣，去年及今年的工作和人事任免等。

會上還通過《平壤文化語保護法》，強調要在語言中貫徹「主體思想」，亦要抵制不規範語言。南韓方面估計，是要管控來自南韓的「潮語」，以符合社會主義民族文化發展規律，加強對境外文化流入的管制。