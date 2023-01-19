撤銷隔離令｜打工仔確診需醫生紙申病假　普通診所可處方新冠藥物

【有線新聞】確診者毋須再隔離，可以如常外出或上班，若要申領病假，就與其他疾病一樣，由醫生判斷發出病假紙，至於隔離設施會運作至下月底，有需要可要求入住。

撤銷隔離令後，檢測陽性不用再呈報，隔離設施包括竹篙灣會維持運作直至二月底，若患者家居情況不許可，可以要求進入隔離設施、最長七天。

衞生防護中心總監徐樂堅：「醫療團隊會為入住人士，進行快速抗原測試，確認陽性才安排入住，最長可逗留七天，入住人士可選擇家居環境許可時提早離開，不需要獲得陰性快測結果，但離開之後不可再次回去，即不可每日多次進出隔離設施。」

衞生防護中心建議確診者若無病徵或病徵輕微，可以照常外出及上班，若要申領病假，就跟其他疾病一樣去看醫生，由醫生判斷發出病假紙。

勞工及福利局局長孫玉菡：「若醫生覺得病假需要四天會發醫生紙，有這張醫生紙而他需要的病假是四天或以上，僱主就要按僱傭條例支付病假（薪酬）。若沒有看醫生、沒有病徵，覺得自己不是特別不舒服可以上班，老闆當然要讓他上班，但有些情況老闆與員工有協定，請他（確診員工）不要上班，雙方可以協定，情況若是老闆要求他要不上班，就要支付薪金。」

至於院舍員工若確診，政府強烈勸喻他們不要上班，以保護院友，院舍人手安排的額外開支由政府的津貼去補償。

撤銷隔離令後，指定診所和遙距診所服務同日亦取消，患者可轉到普通科門診，屆時門診都可處方新冠口服藥。