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工程公司東主偽造小學驗窗報價文件　認兩控罪還柙下月判刑

  • i-Cable
  • 2023年01月19日
工程公司東主偽造小學驗窗報價文件　認兩控罪還柙下月判刑
【有線新聞】一名工程公司東主偽造報價文件，承認兩項偽造文書罪，還柙至下月判刑。
案情指屋宇署在2020年要求基督教香港信義會馬鞍山信義學校驗窗及修葺窗戶，67歲被告工程公司董事楊澤波提交兩份報價文件，在承辦商中最低，校方懷疑文件真偽終止採購。
廉署接獲投訴後調查，發現承辦商從未簽署或發出兩份報價文件，被告承認兩項偽造文書罪。裁判官指案情嚴重，涉及虛報行為，須判處監禁式刑罰。被告還柙至下月9日判刑，以待索取背景報告。
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