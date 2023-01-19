三名電訊商職員受賄披露客戶個人資料　兩被告判囚六星期及半年

【有線新聞】三名電訊公司職員受賄披露約4700名客戶個人資料，其中兩人分別判監半年及六星期。

被告案發時分別是PCCW收費電視部小組組長劉成殷及直銷部銷售主任簡紹基。劉成殷在2017年收取兩名人士賄款後，在PCCW電腦系統內搜尋近3800名客戶資料，再向二人披露，他之後因為未經授權搜尋客戶資料被解僱，再向簡紹基及另一名被告賴思廷分別行賄2000元及4000元，索取超過900名客戶資料。

劉成殷及簡紹基承認四項貪污罪，裁判官指劉成殷是主謀，案情嚴重，判監半年；簡紹基監判六星期。至於賴思廷早前已認罪，判監三個月。