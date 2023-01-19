楊恒均間諜案多次延期澳洲外長表示憂慮

【有線新聞】被內地扣押的澳洲籍華裔作家楊恒均間諜案，判決多次延期，澳洲外長黃英賢表示憂慮。

被指涉嫌危害中國國安的的楊恒均，4年前在廣州被捕、扣押至今，判決七度延期。

黃英賢發聲明指案件自前年5月閉門審訊，至今未有判決，澳方對此「深感憂慮」，呼籲中方公正處理，確保楊恒均享有人道對待。

在北京，外交部回應稱，中國法院嚴格依法辦案，有保障相關人士的合法權益，亦尊重澳洲領事的探訪權等，澳方不應干預中國司法制度。