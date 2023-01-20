銅鑼灣藥房遭私家車撞毀閘門　司機棄車逃去

【有線新聞】銅鑼灣一間藥房遭人駕車撞毀閘門。

藥房的捲閘被私家車撞凹。凌晨近3時，途人發現一輛私家車倒車，撞毀東角道一間藥房的閘門，之後司機棄車逃去。警員接報到場調查，發現私家車套上假牌，懷疑是失車，暫列作刑事毀壞案處理。