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銅鑼灣藥房遭私家車撞毀閘門 司機棄車逃去
i-Cable
2023年01月20日
【有線新聞】銅鑼灣一間藥房遭人駕車撞毀閘門。
藥房的捲閘被私家車撞凹。凌晨近3時，途人發現一輛私家車倒車，撞毀東角道一間藥房的閘門，之後司機棄車逃去。警員接報到場調查，發現私家車套上假牌，懷疑是失車，暫列作刑事毀壞案處理。
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