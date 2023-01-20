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警搜石硤尾邨單位檢200萬元氯胺酮 2人涉販毒被捕
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2023年01月20日
【有線新聞】警方在石硤尾邨拘捕2人涉嫌販毒，檢獲約值200萬元氯胺酮。
被捕兩名男子分別23歲和24歲，黑布蒙頭，鎖上手銬，由警員押上車。警方根據線報，昨晚9時許截查兩名可疑男子，其後搜查美柏樓一個單位，檢獲約3公斤懷疑氯胺酮，兩名男子涉嫌販毒被捕。
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