警搜石硤尾邨單位檢200萬元氯胺酮　2人涉販毒被捕

【有線新聞】警方在石硤尾邨拘捕2人涉嫌販毒，檢獲約值200萬元氯胺酮。

被捕兩名男子分別23歲和24歲，黑布蒙頭，鎖上手銬，由警員押上車。警方根據線報，昨晚9時許截查兩名可疑男子，其後搜查美柏樓一個單位，檢獲約3公斤懷疑氯胺酮，兩名男子涉嫌販毒被捕。