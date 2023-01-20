大圍6旬婦過馬路捱撞送院不治　私家車司機涉危駕被捕

【有線新聞】大圍有私家車撞倒一名女子，送院後死亡。

涉事35歲男司機在車內協助調查，私家車車頭擋風玻璃破裂，65歲女死者的個人物品散落地上。昨晚近11時，一輛私家車沿田心街往顯徑邨方向行駛，駛至近隆亨邨對開時撞倒一名過馬路女子，她倒地昏迷，由救護車送往威爾斯醫院，搶救後不治。車上一名62歲女乘客心口痛送院治理，司機涉嫌危險駕駛被捕。