撤銷隔離令｜恢復面對面應診　盧寵茂料增公營醫療質量　何栢良憂難能及時治療確診者

【有線新聞】政府本月三十日撤銷新型肺炎確診者隔離令，指定診所及遙距診症服務同時停止，醫務衞生局局長盧寵茂說私家醫生可以治理確診者，又說恢復面對面應診，相信可提升醫療質量。

七間指定診所與遙距診症服務停止後，市民懷疑確診就要去普通科門診求醫。醫務衞生局局長盧寵茂說已與私家醫生商量，他們可以為懷疑確診者看診，又說遙距診症只是緊急安排，隨著新冠感染常態化，恢復面對面診症可提升醫療質量，「遠程醫療中醫生沒辦法為病人做身體檢查，他只可以問病人問題，這個在醫療質量上確實面對面診症會更好，沒有隔離令我們便可重新做這件事。」

不過有專家認為遙距診症服務受確診者歡迎，應該保留，擔心一旦取消確診者未必能夠獲得及時治療。港大感染及傳染病中心總監何栢良：「取消（遙距診症的話），我擔心高危人士取得新冠口服藥情況會進一步惡化。我都擔心現在情況不是很理想，取消之後會更差，有長者得不到適當治療。」

政府日後只會公布核酸檢測陽性個案及死亡數字，何栢良認為以呈報數字監測疫情不科學，建議改用入院、重症及死亡人數較準確；又說醫生未必能掌握社區流行病毒品種，希望政府加強分析及公布。