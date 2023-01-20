通關｜檢測中心提前運作應需求　楓樹街逾百人排隊　市民嘆麻煩：等到腳痛

【有線新聞】年廿九、有不少市民回內地過年，過關前須展示核酸檢測報告，連日來多個檢測站大排長龍，其中深水埗楓樹街遊樂場檢測站，政府加設櫃枱及增加人手，加快檢測流程。

年廿九年過關名額爆滿，在深圳灣口岸，早上有市民乘坐直通巴到關口，所有人在櫃位出示檢測報告才可進入離境大堂。

她隔了3年再次帶兒子返回內地，認為核酸檢測安排麻煩，張女士：「小朋友還小，排隊等很久，鬧彆扭、很嘈吵。」

有人只是陪同親友到口岸，暫時不會返回內地，直至不用核酸檢測，董女士：「很麻煩，我們不想返內地，因為要填寫健康申明卡，又要做核酸。」

因為要做核酸，在深水埗楓樹街遊樂場早上繼續排長龍，有人來取檢測報告，希望趕及過關，林先生：「現在去過關，昨天排了4小時，我領取報告都需要半小時。」

球場外都有逾百人排隊，有人凌晨4時過來，何先生：「最好快測也不用，方便市民，人們想回去內地已經等了三年，像這樣天天排長龍，真麻煩。」

王女士：「等了很長時間，腳站得久很痛，怕遲到、又要上班，心情很緊張。」

政府徵用檢測站旁的足球場，加開登記和收費櫃枱，檢測承辦商也增派人手疏導人流。