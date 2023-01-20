撤隔離令｜老師確診照常上班　有校長倡統一做法保障學生

撤銷隔離令｜老師確診照常上班 有校長倡統一做法保障學生

【有線新聞】政府本月30日撤銷新型肺炎確診者的隔離令，有校長建議當局統一師生確診後的處理方法，教師如果快測呈陽性都不應回校，保障學生安全。

本月30日後，新型肺炎確診者毋需隔離，可以照常上班，學生就不能上學，有立法會議員質疑，當局沒有給予足夠指引學校，教師一旦確診是否應該繼續上班。

九龍東（工聯會）鄧家彪：「希望政府出一個明確指引，如果教師上班前做快測真是兩條線，但他有沒有病徵，但小朋友有保護，這個情況怎樣？是否都不應該回校？和小朋友測到兩條線不回校一樣？如果是的話，但校長又認為學校人手不足難找代課，會有這些實際管理和風險的問題。」

有校長就說，如果教師確診都會建議他們不要回校，保障學生安全，新界校長會副主席蕭志新：「理論上不是很夾，學生很明確說學生陽性就不能上學，我都同意其實兩邊是很協調的，其實理論上兩個一致會好一點，現在宣布下學校只能好像我剛才的做法，即是各施各法。不過我認為作為學校都會保守一點，陽性都不會上班。」

他又說政府即將取消快測呈報平台，建議教師每日做快測的要求都可以取消。