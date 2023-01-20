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楊潤雄專訪｜大灣區演藝發展多機會 對本港個人、團體具吸引力
i-Cable
2023年01月20日
【有線新聞】文化體育及旅遊局局長楊潤雄接受香港國際財經台訪問說，香港的藝術團體及工作者在大灣區有很多發展機會。
文化體育及旅遊局局長楊潤雄：「有一件很重要的事情我們要看看的，就是在大灣區發展，當地有很多機會讓藝術及表演團體，甚至乎個人，去大灣區的城市發展他們的事業或者演出，這對很多人都很吸引。（主持：11個城市，接近9,000萬人口）對，就是這樣。事實上，在疫情之前有很多我們的表演團體在大灣區的城市有很多演出及表演，這反映了非常好的機會，對於這些團體以至這裏的人來說。」
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