中大文物館兔年生肖實體展下月免費開放 解構兔子為何象徵長生不老

【有線新聞】周日踏入兔年，中大文物館舉辦展覽，展出20多件與兔子相關的文物。

兔子毛茸茸的外形予人感覺可愛、性格溫馴，是不少人養寵物的選擇。回看中國歷史，原來兔子象徵長生不老。今年中大的生肖展，這個東漢龜鈕銅印印面有一隻兔子在搗藥，旁邊是神話女神西王母，令人聯想到長生不老藥。

見到兔子離不開都有月亮，這塊唐朝「月宮紋銅鏡」上面有蟾蜍、月桂樹和搗藥的兔子，都跟月亮有關，但不見嫦娥的身影，相傳誰是照鏡者，那人就是嫦娥。

中文大學文物館副研究員童宇：「唐代女性很喜歡修道升仙，嫦娥升仙很重要的契機，她要吃長生不老藥才能升仙。兔子以往一直與西王母圖像聯繫非常緊密，西王母是長生不老藥的製作者，所以喜歡把玉兔搗藥圖像放在銅鏡上。」

來到清代，似乎兔子的形象寫實一些，白色的身軀、紅紅的眼睛，伏在一棵大白菜的旁邊。這幅畫採用繪畫技巧「沒骨法」，畫家沒有用線勾劃兔子輪廓，用顏色渲染背景，突出兔子的形象。

兔年生肖實體展下月25日起至5月18日在中大文物館展出，免費入場，有20多件與兔子相關的展品。想在新春期間先睹為快，也可以到文物館網站欣賞。