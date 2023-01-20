返回
按輸入鍵開始搜尋

政府下月推活動宣傳香港　旅發局指業界仍缺人手　全面恢復需時

  • i-Cable
  • 2023年01月20日
【有線新聞】政府下月推出宣傳香港活動，旅發局總幹事程鼎一說旅遊業仍缺乏人手，相信仍要一段時間才能全面恢復。
程鼎一：「包括機場、航空公司、酒店、旅遊業界，甚至跨境巴士、導遊等，都需要時間讓接待能力提升。這幾個月剛剛開放的日本、韓國，香港的朋友很快都回『第二故鄉』，去日本逛街、遊玩。我們看到其實都需要一些時間，日本旅客的數字增長得很快，近期回復至約40%至50%水平，這還未計最大旅遊市場，中國內地未開放，接待能力方面大家都看到有些緊絀。」
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍　海關籲馬上停用　涉事零售店經理被捕
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回　當局料找到倖存者機會微　周一定為全國哀悼日
2023年01月16日
一線搜查｜中港通關　高鐵復運首日　主播陳書君一家3年來終團圓
2023年01月17日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月18日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年　加重洗黑錢罪脫　「賭底面」涉款逾8,000億
2023年01月18日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
今天