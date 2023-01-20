政府下月推活動宣傳香港　旅發局指業界仍缺人手　全面恢復需時

【有線新聞】政府下月推出宣傳香港活動，旅發局總幹事程鼎一說旅遊業仍缺乏人手，相信仍要一段時間才能全面恢復。

程鼎一：「包括機場、航空公司、酒店、旅遊業界，甚至跨境巴士、導遊等，都需要時間讓接待能力提升。這幾個月剛剛開放的日本、韓國，香港的朋友很快都回『第二故鄉』，去日本逛街、遊玩。我們看到其實都需要一些時間，日本旅客的數字增長得很快，近期回復至約40%至50%水平，這還未計最大旅遊市場，中國內地未開放，接待能力方面大家都看到有些緊絀。」