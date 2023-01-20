南韓本月30日起撤室內口罩令　醫療機構、公共交通等仍須佩戴

【有線新聞】南韓宣布本月30日起取消室內口罩令。

新規定下不再強制要求民眾在室內戴口罩，但在醫療機構、藥房、高風險設施和公共交通工具內，仍必須佩戴口罩。

總理韓悳洙說政府上月制定調整室內口罩令四項條件，除了高危群組疫苗接種率高外，其他三項包括新增感染呈下降趨勢，重症和死亡病例減少，以及醫療應對能力強均已達成，外部風險在可控範圍內，因此決定取消。

南韓過去一日仍有逾2.7萬宗新增感染，累計病例迫近3,000萬宗。