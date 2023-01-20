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旺角花墟上午人流疏落 部分商戶減價促銷 市民指氣氛好多買花
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2023年01月20日
【有線新聞】今日是年廿九，有市民到旺角花墟買花過年，但人流不算多。
早上花墟人流疏落，街道並不擠擁。今年較受歡迎的年花有蘭花、劍蘭、水仙等，部分商戶開始減價。有警員在附近維持秩序，會因應人潮在花墟道、園藝街、園圃街及太子道西支路實施人流管制。
有市民認為今年氣氛不錯，會增加買花預算。植小姐：「現在買了兩樣，一會兒還會再買。買了劍蘭和百合，還會買菊花，有些名字不知道。一般會買四、五種花，買劍蘭（寓意）步步高升，小朋友讀書成功。」黃先生：「今年氣氛不錯，花多一點，今年大家出來走走開心點。」
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