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假文件騙聖約翰課程酬金　醫管局前急症訓練總監妻判160小時服務令

  • i-Cable
  • 2023年01月20日
【有線新聞】醫管局前急症訓練總監與妻子承認使用虛假資料，詐騙香港聖約翰救護機構支付急救課程酬金，女被告被判160小時社會服務令。
案情指加入聖約翰40多年的女被告，前年兩度簽署學員出席紀錄，偽稱自己是丈夫的急救課程導師，獲得聖約翰酬金。她與丈夫早前承認企圖欺詐等8罪。
裁判官判刑說女被告提堂時認罪、有悔意，已被聖約翰禠奪教席，重犯機會不大，考慮她一度被扣押已起震懾作用，判處社會服務令。男被告早前已被判240小時社會服務令。
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