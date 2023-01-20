上學年八大退學率達3%　創歷年新高　城大理大各逾400人退學

【有線新聞】八間教資會資助大學上學年有超過2,700名學生退學，退學率達3%，創歷年新高。

根據大學教資會最新數據，2021/22學年八大學士學位、副學位及研究院課程共有約2,710名學生終止學業，較前一學年多逾百人。單計學士學位有約2,340人退學，其中最嚴重的是城市大學，有448名學生退學，佔全體學士學生的3.6%。理工大學亦有超過440人退學，退學率近3%。