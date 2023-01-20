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50歲男子感染類鼻疽　居大埔上月曾郊外露營

  • i-Cable
  • 2023年01月20日
【有線新聞】本港再有一人感染類鼻疽。
50歲男患者住在大埔、有糖尿病，上個月曾經在郊外露營，接觸過泥土及雨水，到24日開始牙痛，本月初向牙醫求診，之後再因為發燒及面部腫痛，到急症室求診後入院。驗血後證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，情況一直穩定。
本港由去年至今錄得48宗類鼻疽個案，其中30宗是自去年八月起在深水埗居住的個案。
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