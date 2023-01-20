歐美多國防長將開會討論向烏提供更先進軍備

【有線新聞】美歐多國防長將在德國開會，討論向烏克蘭提供更多軍備。美國及德國有望在會上，就援助烏克蘭坦克達成共識，美、英等北約成員，會議前夕宣布再增加對烏克蘭的軍援。

英國國防大臣華禮仕到訪愛沙尼亞的北約基地，與丹麥、波蘭等北約成員國代表會面，會後發表聯合聲明，以實際行動支援烏克蘭對抗俄羅斯。

本周初已承諾提供自走炮及挑戰者2坦克的英國，再加碼援助600枚「硫磺」反坦克導彈，與會國家亦同意提供防空系統及反裝甲武器等等。

烏克蘭還將獲得更多軍備。美國及多個北約成員國防部長周五在德國開會，討論軍事援助烏克蘭問題。

美國在會議前夕宣布新一輪總值25億美元軍援，包括59輛布雷德利戰車及90輛首次援助烏克蘭的斯特賴克輪式裝甲運兵車。不過烏克蘭期望的主戰坦克，就未獲提供。

烏克蘭一直期望西方國家能援助坦克等更先進武器，當中包括德國製造的豹式坦克。但德國表示不希望「獨斷獨行」，提供豹式坦克予烏克蘭，除非美國亦支援M1坦克。不過美國以維護成本高昂為理由，表示無意這樣做。兩國能否就向烏克蘭提供坦克達成共識，成為會議焦點之一。

烏克蘭總統澤連斯基接見到訪基輔的歐洲理事會主席米歇爾，稱期望會議有強而有力的成果。