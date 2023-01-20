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艾力寶雲道具槍擊斃攝影師被控過失殺人

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  • 2023年01月20日
艾力寶雲道具槍擊斃攝影師被控過失殺人

【有線新聞】美國影星艾力寶雲拍攝電影期間，以道具槍擊斃攝影師案，被控過失殺人罪，最高可判監18個月。

新墨西哥州檢察官，分別起訴艾力寶雲和槍械主管過失殺人罪，強調無人能凌駕法律之上。案件會安排陪審團審訊，一旦罪成，最高可判監18個月及罰款5000美元。
艾力寶雲2021年10月在新墨西哥州農場拍攝期間，手上的道具槍懷疑失火，射出實彈擊斃一名女攝影師，導演亦受傷。艾力寶雲事後稱沒有扣動扳機，亦不知槍內裝有實彈。
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